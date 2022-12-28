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42 минуты назад

​Ломбертс: «Фанаты «Зенита» - лучшие в мире»

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс тепло высказался о фанатах питерского клуба.

​Ломбертс: «Фанаты «Зенита» - лучшие в мире»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что в своё время Ломбертс выступал за «сине-бело-голубых» на протяжении десяти сезонов.

«Фанаты «Зенита» - лучшие в мире, определённо. Они мне всегда очень нравились. Это олдскульные фанаты. Я люблю такое. Всегда классно видеть все эти баннеры и прочие штуки, которые они делают», - высказался Ломбертс в ходе интервью для sport24.

Ломбертс отметил, что он готов посетить фанатский сектор «Зенита», если будет в Санкт-Петербурге и получит соответствующее приглашение.

Отметим, что Николас Ломбертс уже завершил карьеру футболиста. В настоящий момент он трудится в тренерском штабе клуба «Гент».

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