​Ломбертс: «Фанаты «Зенита» - лучшие в мире»

«Фанаты «Зенита» - лучшие в мире, определённо. Они мне всегда очень нравились. Это олдскульные фанаты. Я люблю такое. Всегда классно видеть все эти баннеры и прочие штуки, которые они делают», - высказался Ломбертс в ходе интервью для sport24.