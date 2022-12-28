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42 минуты назад

​Стало известно, почему «МЮ» отказался от Гакпо

Евро-футбол.Ру

Форвард Коди Гакпо переходит из ПСВ в «Ливерпуль» - о сделке уже было объявлено официально. При этом нидерландца в последние недели слухи активно связывали с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях журналист Лори Уитуэлл, «красные дьяволы» отказались от Гакпо из-за финансовых проблем. Манкунианцам нужен нападающий, однако в январе они готовы лишь арендовать футболистов.

​Стало известно, почему «МЮ» отказался от Гакпо
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг говорил о необходимости подписания нападающего после ухода звёздного Криштиану Роналду. Контракт с 37-летним португальцем был расторгнут в конце осени.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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