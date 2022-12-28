Аршавин о сравнениях с Пиняевым: я был более разносторонним игроком

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о сравнениях с 18-летним Сергеем Пиняевым, который ранее объявил об уходе из самарских «Крыльев Советов».
«По манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции.
Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позерство, хотите сравнивайте, хотите нет, все равно. Говорю, как думаю», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Пиняев перешел в «Крылья Советов» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в десяти встречах, забив три гола. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Пиняев быстро восстановился и вернулся к игре. А в ноябре дебютировал за сборную России в матче против Таджикистана.