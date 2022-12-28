Аршавин о сравнениях с Пиняевым: я был более разносторонним игроком

«По манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции.



Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позерство, хотите сравнивайте, хотите нет, все равно. Говорю, как думаю», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».