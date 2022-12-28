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1 час назад

Жиго рассказал, как Промес чуть не сломал об него руку

Евро-футбол.Руиещё 2

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго поделился забавной историей, которая связана с нападающим «Спартака» Куинси Промесом. Напомним, француз играл за «красно-белых» с 2018 по 2022 год.

Жиго рассказал, как Промес чуть не сломал об него руку
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я незаметно подложил себе в рукав жесткую штуку, расширитель для обуви, и говорю Промесу: «Давай бей по руке, посмотрим какой ты боксер». Я думал, что он ударит слегка, а он реально вложил силу и заорал от боли, как будто сломал руку, но потом, конечно, смеялся, в этом весь Куинси», — сказал Жиго на YouTube-канале столичного клуба.

За «Спартак» 29-летний защитник провел 110 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач.

Футбол,Самуэль Жиго,Спартак,
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