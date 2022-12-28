Жиго рассказал, как Промес чуть не сломал об него руку

«Я незаметно подложил себе в рукав жесткую штуку, расширитель для обуви, и говорю Промесу: «Давай бей по руке, посмотрим какой ты боксер». Я думал, что он ударит слегка, а он реально вложил силу и заорал от боли, как будто сломал руку, но потом, конечно, смеялся, в этом весь Куинси», — сказал Жиго на YouTube-канале столичного клуба.