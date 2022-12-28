​Дибала откликнулся на просьбу Моуринью

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала откликнулся на просьбу главного тренера команды Жозе Моуринью. Аргентинский футболист вернётся из отпуска раньше. По данным Il Corriere dello Sport, Дибала прилетит в Рим в четверг в 6:45 утра по местному времени. Футболист сразу отправится на базу, где присоединится к своей команде.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Жозе Моуринью надеется, что Пауло Дибала сможет сыграть за «Рому» в первом матче 2023 года против «Болоньи». Эта игра пройдёт в среду, 4 января.