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50 минут назад

​Дибала откликнулся на просьбу Моуринью

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала откликнулся на просьбу главного тренера команды Жозе Моуринью. Аргентинский футболист вернётся из отпуска раньше. По данным Il Corriere dello Sport, Дибала прилетит в Рим в четверг в 6:45 утра по местному времени. Футболист сразу отправится на базу, где присоединится к своей команде.

​Дибала откликнулся на просьбу Моуринью
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Жозе Моуринью надеется, что Пауло Дибала сможет сыграть за «Рому» в первом матче 2023 года против «Болоньи». Эта игра пройдёт в среду, 4 января.

Напомним, что Пауло Дибала стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. При этом на мундиале в Катаре Дибала провёл на футбольном поле только 17 минут в двух матчах.

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