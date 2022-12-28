Кварацхелия рассказал о своем кумире

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия рассказал о любимом футболисте

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«Семёрка» — мой любимый номер, так же как и у Роналду. Сложно выбирать между Криштиану и Лионел

Мой кумир — Роналду, но и за выступлениями Месси всегда приятно наблюдать», — цитирует Кварацхелию DAZN.

Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022 года. За неаполитанцев он провёл 17 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач. Действующий контракт футболиста с итальянской командой рассчитан до 2027 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в € 60 млн.