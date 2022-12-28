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32 минуты назад

Кварацхелия: мой кумир — Криштиану Роналду

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Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия рассказал о любимом футболисте

Кварацхелия рассказал о своем кумире
Фото: BetassistBetassist

«Семёрка» — мой любимый номер, так же как и у Роналду. Сложно выбирать между Криштиану и Лионел

Мой кумир — Роналду, но и за выступлениями Месси всегда приятно наблюдать», — цитирует Кварацхелию DAZN.

Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022 года. За неаполитанцев он провёл 17 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач. Действующий контракт футболиста с итальянской командой рассчитан до 2027 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в € 60 млн.

С 2019 по 2022 год Кварацхелия выступал за казанский «Рубин». За команду из столицы Татарстана он сыграл 73 встречи, забил девять голов и отдал 18 передач.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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