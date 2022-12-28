Агент вратаря «Зенита» заявил, что ещё не решено, покинет ли игрок команду зимой

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы голкипера «Зенита» Ивана Куарежмы, заявил, что ещё нет окончательного решения об уходе футболиста из команды зимой.
«Ещё ничего не решено, покинет ли Иван «Зенит» зимой», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, 19 июля «Зенит» объявил о переходе Ивана в команду на правах аренды. Бразильский голкипер выступает в составе сине-бело-голубых под номером 1. Вместе с Иваном в российскую команду на правах аренды перешёл хавбек «Коринтианса» Густаво Мантуан.
В декабре 2022 года появилась информация, что бразильский «Коринтианс», которому принадлежат права на находящегося в аренде в «Зените» голкипера Ивана Куарежму, принял предложение «Васко да Гама» о трансфере вратаря.