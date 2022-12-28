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17 минут назад

Петржела считает, что Дзюба не нужен Черчесову в «Ференцвароше»

Евро-футбол.Ру

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в венгерский «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов.

Петржела считает, что Дзюба не нужен Черчесову в «Ференцвароше»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Дзюба не востребован даже в РПЛ — вряд ли он нужен Черчесову в «Ференцвароше». Черчесов мог давно пригласить Артёма в Венгрию, если бы хотел. Но этого не произошло», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Специалист признался, что не знает, продолжит ли вообще Дзюба игровую карьеру.

Напомним, последним клубом 34-летнего форварда был турецкий «Адана Демирспор», в котором он сыграл в пяти матчах и забил один гол. С 3 ноября футболист является свободным агентом.

Футбол,Властимил Петржела,Станислав Черчесов,
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