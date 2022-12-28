Петржела считает, что Дзюба не нужен Черчесову в «Ференцвароше»

«Дзюба не востребован даже в РПЛ — вряд ли он нужен Черчесову в «Ференцвароше». Черчесов мог давно пригласить Артёма в Венгрию, если бы хотел. Но этого не произошло», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».