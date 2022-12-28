Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
44 минуты назад

«Динамо» опубликовало расписание матчей на сборах

Евро-футбол.Ру

В рамках подготовки ко второй части сезона на зимних учебно-тренировочных сборах «Динамо» проведёт девять товарищеских матчей. Пресс-служба московского клуба опубликовала их расписание.

«Динамо» опубликовало расписание матчей на сборах
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В ОАЭ «Динамо» проведёт два матча: против «Грин Херонс» (18 января) и «Оренбурга» (22 января).

В Турции команда Славиши Йокановича проведёт ещё семь игр. Соперниками будут «Борац» (29 января), «Арда» (2 февраля), «Енисей» (6 февраля), «Химки» (12 февраля), «Алания» и ЦСКА (оба – 15 февраля).

Ещё один матч «Динамо» проведёт 12 февраля. Имя соперника пока что неизвестно.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент.

Футбол,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители