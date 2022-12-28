Тен Хаг отреагировал на переход Гакпо в «Ливерпуль

Упустив Коди Гакпо, «Манчестер Юнайтед» продолжает поиск усиления в атаку.

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Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, тренер Эрик тен Хаг сообщил руководству «Ман Юнайтед», что разочарован переходом Коди Гакпо из ПСВ в «Ливерпуль». Несмотря на это, тренер надеется, что «МЮ» сможет подписать форварда на замену Криштиану Роналду, который покинул клуб в ноябре.

Переход Гакпо в «Ливерпуль» не стал сюрпризом для тен Хага, так как их с футболистом интересы представляет одно агентство. Несмотря на это, тренер испытывает разочарование.

ESPN подтверждает информацию о том, что «Манчестер Юнайтед» не сделал официального предложения по Гакпо, так как не смог повторить предложение «Ливерпуля». Отмечается, что за счет бонусов сумма трансфера Коди в команду Юргена Клоппа может достичь 50 млн евро.

Тен Хаг с пониманием относится к финансовым сложностям «Манчестер Юнайтед» после того, как летом клуб потратил больше, чем рассчитывал. Тренер попросил «МЮ» заняться поиском краткосрочной замены для Роналду.