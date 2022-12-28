Губерниев подвел итоги спора между Месси и Роналду

Телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о споре между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду за звание лучшего футболиста современности.

«Для меня окончательно ясно, что Месси великолепен и грациозен. Между Роналду и Месси спор решен. Лионель сильнее и величественнее», - приводит слова Губерниева издание Sport24 .

Месси со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном матче южноамериканцы переиграли команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем поединке Лео отметился дублем. По итогам турнира аргентинец был признан лучшим игроком, забив семь голов и сделав три ассиста.