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1 час назад

Губерниев подвёл итоги спора между Месси и Роналду

Евро-футбол.Руиещё 1

Телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о споре между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду за звание лучшего футболиста современности.

Губерниев подвел итоги спора между Месси и Роналду
Фото: 

«Для меня окончательно ясно, что Месси великолепен и грациозен. Между Роналду и Месси спор решен. Лионель сильнее и величественнее», - приводит слова Губерниева издание Sport24.

Месси со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном матче южноамериканцы переиграли команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем поединке Лео отметился дублем. По итогам турнира аргентинец был признан лучшим игроком, забив семь голов и сделав три ассиста.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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