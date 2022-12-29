Рекорды, голы и романы Пеле: история легенды футбола

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле почти месяц находился в больнице; 26 декабря стало известно, что Пеле, долгое время боровшийся с онкологическим заболеванием, уже попрощался с родными и близкими. А 29 декабря великого футболиста не стало. Sport24 напомнил о самых примечательных моментах в карьере и личной жизни легендарного футболиста.

Фото: ТАСС ТАСС

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Эдсон Арантис ду Насименту - будущий Пеле - родился 23 октября 1940 года в муниципалитете Трес-Корасойнс на востоке Бразилии. Его отец Дондиньо профессионально играл в футбол, совмещая любимое дело с работой молочником. Мать Селеста Арантис была домохозяйкой.

Свое прозвище будущий чемпион получил в школе - в команде его отца играл вратарь Биле и маленький Эдсон был его фанатом, но произносил его имя неправильно - Пиле или Пеле. Эдсона начали дразнить, в итоге он сам стал для всех Пеле.

Дондиньо отдал маленького Пеле в детскую футбольную команду, когда тому был семь лет. Их семья была небогатой, порой Эдсону приходилось играть босиком, а подростком он подрабатывал официантом, чтобы покупать все необходимое для занятий.

В 1956 году Пеле попал в клуб «Сантос» и с этого момента в его карьере начался стремительный взлет. В академию клуба Пеле привел тренер Валдемар де Брито, он вспоминал о сказанных им пророческих словах: «Этот мальчик станет лучшим футболистом планеты».

За сборную Бразилии Пеле впервые выступил 15 июня 1958 года на чемпионате мира в Швеции - тогда бразильская команда встретилась со сборной СССР. В том матче Пеле не отличился, но затем наверстал упущенное - забил один гол Уэльсу в четвертьфинале, три - Франции в полуфинале, а также два в финальном матче со Швецией. Бразильцы стали чемпионами мира, а 17-летний Пеле - лучшим молодым игроком турнира.

Голы, достижения и чемпионства

Пеле провел в «Сантосе» почти 20 лет и помог клубу выиграть более 20 трофеев, множество раз становился лучшим нападающим, а однажды в матче с «Ботафого» забил восемь голов.

Помимо победы на ЧМ-1958 бразильская сборная и Пеле стали первыми на ЧМ-1962 в Чили и ЧМ-1970 в Мексике (тогда он был признан лучшим игроком). За национальную команду Пеле выступал до 1971 года и остался единственным трехкратным чемпионом мира по футболу в истории.

Пеле намеревался завершить карьеру в 1974 году, но финансовые проблемы изменили его планы. В 1975-м он подписал контракт с американским клубом «Нью-Йорк Космос» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире на тот момент. Его зарплата достигала 1,4 миллиона долларов в год.

В сезоне-1977 бразилец помог «Космосу» выиграть Североамериканскую футбольную лигу, стал лучшим бомбардиром турнира и в том же году окончательно завершил карьеру.

Споры о количестве забитых Пеле голов продолжаются до сих пор. За «Сантос» бразилец забил 643 гола (без учета товарищеских матчей). Этот рекорд действовал до 23 декабря 2020 года, когда Лионель Месси забил 644-й гол за «Барселону» в матче с «Вальядолидом».

В Бразилии призывают учитывать голы и в товарищеских матчах - в таком случае Пеле остается действующим рекордсменом.

С учетом 77 голов за сборную Бразилии Пеле забил 1283 мяча в 1363 играх, это делает его лучшим нападающим всех времен.

Достижения Пеле:

Чемпион Бразилии (1961, 1962, 1962, 1964, 1965, 1968 годы);

Обладатель Кубка Бразилии (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 годы);

Обладатель Межконтинентального кубка (1962, 1963 годы);

Обладатель Суперкубка межконтинентальных чемпионов (1968 год);

Чемпион мира (1958, 1962, 1970 годы);

Футболист года в Южной Америке (1973 год);

Чемпион Североамериканской футбольной лиги (1977 год);

Спортсмен столетия по версии Международного олимпийского комитета (1999 год);

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии;

Величайший футболист XX века по версии журнала World Soccer.

После футбола

В 1995 - 1998 годах Пеле занимал должность министра спорта Бразилии.

Он опубликовал несколько автобиографий, занимался музыкой, работал в тренерском штабе «Сантоса» и снимался в кино.

В сентябре 2021 года Пеле удалили опухоль толстой кишки, после этого он прошел курс химиотерапии. В конце ноября 2022-го 82-летний Пеле был госпитализирован, сообщалось, что лечение ему больше не помогает и он получает паллиативную помощь.

Личная жизнь

Первый брак Пеле - с Роземери дос Рейс Шолби из штата Сан-Паулу, они поженились в 1966 году. В этом браке родились трое детей: две дочери - Кели Кристина и Женнифер, а также сын Эдсон (Эдиньо).

Imago/TACC

Эдиньо некоторое время профессионально занимался футболом, но получил известность не благодаря игре, а из-за громких судебных процессов. В 1999 году Эдиньо получил полгода тюрьмы за уличные гонки, в 2005-м был арестован по подозрению в связях с наркоторговцами, а позже его приговорили к более чем 12 годам тюрьмы по делу об отмывании денег, связанных с наркобизнесом. Своей вины он не признал.

В 1982 году Пеле и Роземери развелись, за время их брака у футболиста случилось несколько романов - в том числе с журналисткой Ленитой Курц, которая родила Пеле дочь Флавию, и с горничной Анисией Мачадо, родившей ему дочь Сандру.

В 1994-м Пеле стал мужем во второй раз. В 1997 году у Пеле и его второй супруги, психолога Ассирии Лемос родились близнецы Жошуа и Селесте (это младшие дети футболиста).