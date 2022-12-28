Пиняев проведет встречу с болельщиками «Крыльев Советов» после смены клуба

Полузащитник Сергей Пиняев, заключивший контракт с московским «Локомотивом», встретится с болельщиками «Крыльев Советов» в четверг, сообщает пресс служба самарского футбольного клуба.Мероприятие пройдет в Самаре в центральном атриуме ТРК «Космопорт» в 17:00 по самарскому времени (16:00 мск).
— Дорогие болельщики! Я покидаю «Крылья Советов». Для меня важно лично встретиться с вами, пообщаться и поблагодарить за поддержку. «Крылья», Самара — особенная часть моей жизни. Буду рад видеть вас, — сказал Пиняев.
В среду «Локомотив» объявил о переходе Пиняева. Соглашение с 18 летним хавбеком рассчитано на четыре года.