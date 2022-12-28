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59 минут назад

Пиняев проведет встречу с болельщиками «Крыльев Советов» после перехода в «Локомотив»

Матч ТВ

Полузащитник Сергей Пиняев, заключивший контракт с московским «Локомотивом», встретится с болельщиками «Крыльев Советов» в четверг, сообщает пресс служба самарского футбольного клуба.Мероприятие пройдет в Самаре в центральном атриуме ТРК «Космопорт» в 17:00 по самарскому времени (16:00 мск).

Пиняев проведет встречу с болельщиками «Крыльев Советов» после смены клуба
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Дорогие болельщики! Я покидаю «Крылья Советов». Для меня важно лично встретиться с вами, пообщаться и поблагодарить за поддержку. «Крылья», Самара — особенная часть моей жизни. Буду рад видеть вас, — сказал Пиняев.

В среду «Локомотив» объявил о переходе Пиняева. Соглашение с 18 летним хавбеком рассчитано на четыре года.

Футбол,Сергей Пиняев,Крылья Советов,
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