Пиняев проведет встречу с болельщиками «Крыльев Советов» после смены клуба

— Дорогие болельщики! Я покидаю «Крылья Советов». Для меня важно лично встретиться с вами, пообщаться и поблагодарить за поддержку. «Крылья», Самара — особенная часть моей жизни. Буду рад видеть вас, — сказал Пиняев.