Глушенков прокомментировал уход из «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» – это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моём сердце», - сказал Глушенков, чьи слова приведены на официальном сайте «крылышек».