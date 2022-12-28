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42 минуты назад

Динияр Билялетдинов назвал команду, которая стала разочарованием в РПЛ

Евро-футбол.Ру

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, какую команду он считает разочарованием РПЛ в 2022 году.

Экс-игрок «Локомотива» назвал команду, ставшую разочарованием в РПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Безусловно, «Локомотив». Объективно, никто не привык видеть клуб в таком состоянии, вопрос даже не в месте в таблице, а в том, во что играет команда и во что она хочет играть», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что «железнодорожникам» необходимо перестраиваться во время зимней паузы, ведь это не получилось сделать по ходу первой части сезона.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Футбол,Динияр Билялетдинов,
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