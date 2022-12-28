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40 минут назад

Пиняев прокомментировал переход в «Локомотив»

Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал переход в московский «Локомотив».

Пиняев прокомментировал смену клуба
Фото: СоцсетиСоцсети

«Крылья Советов» — клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал. Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам — за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях». Особая благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянн

Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой — неоценима. Это дорогого стоит. Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за всё», — цитирует Пиняева пресс-служба самарского клуба.

Футбол,Сергей Пиняев,Дмитрий Азаров,
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