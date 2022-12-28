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53 минуты назад

​«Манчестер Юнайтед» может арендовать топ-нападающего на место Роналду

Евро-футбол.Ру

После ухода Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» ищет футболиста на позицию нападающего. При этом в прессе появлялась информация о том, что «красные дьяволы» в январе рассчитывают арендовать, а не покупать игрока в линию атаки.

​«МЮ» может арендовать топ-нападающего на место Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает ESPN, «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с арендой Альваро Мораты. Испанский топ-нападающий в настоящий момент выступает за «Атлетико».

Альваро Морате 30 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают нападающего в 25 миллионов евро.

В ноябре-декабре Альваро Мората выступал за сборную Испании на чемпионате мира. Там Мората забил три гола в четырёх матчах.

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