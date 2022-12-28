​Симеоне допускает, что проблема «Атлетико» в нём

«У нас отличный состав. Четыре наших футболиста играли в финале чемпионата мира. Может быть, тот, кто не выкладывается полностью, - это тренер. Я тот, кто должен совершенствоваться, чтобы футболисты могли поднимать свой уровень», - высказался Симеоне, чьи слова приводит Marca.