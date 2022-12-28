Головин отдал голевую передачу в матче с «Осером»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на выездной матч французской Лиги 1 с «Осером», однако в начале второго тайма он появился на поле. На 58-й минуте игрок монегасков Элисс Бен-Сегир забил второй гол своей команды, ему ассистировал Головин.

26-летний Головин сыграл 22 матча за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В чемпионате Франции российский полузащитник провёл 14 игр, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми пасами.

Матч с «Осером» состоится сегодня, 28 декабря. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.