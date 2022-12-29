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1 час назад

Депутат Терюшков заявил, что нахождение РФС в УЕФА противоречит национальным интересам страны

Газета.Ruиещё 1

Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что России не построить нормальных отношений с недружественными странами Европы и нужно переходить в Азию.

В Госдуме считают, что нахождение в УЕФА противоречит национальным интересам страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В текущих геополитических реалиях нахождение РФС в УЕФА противоречит национальным интересам России.

Переход в Азию неизбежен, а это значит, что он состоится. Плюсы очевидны: мы начнем плотное взаимодействие со странами, где проживает 3/4 населения планеты и производится 90% товаров спортивной индустрии», — приводит слова Терюшкова «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Уже завтра, 30 декабря, Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Как сообщил Дюков, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) поддерживают это решение.

С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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