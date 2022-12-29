В Госдуме считают, что нахождение в УЕФА противоречит национальным интересам страны

Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что России не построить нормальных отношений с недружественными странами Европы и нужно переходить в Азию.
«В текущих геополитических реалиях нахождение РФС в УЕФА противоречит национальным интересам России.
Переход в Азию неизбежен, а это значит, что он состоится. Плюсы очевидны: мы начнем плотное взаимодействие со странами, где проживает 3/4 населения планеты и производится 90% товаров спортивной индустрии», — приводит слова Терюшкова «Рейтинг букмекеров».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Уже завтра, 30 декабря, Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Как сообщил Дюков, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) поддерживают это решение.
С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.