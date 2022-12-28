В УЕФА прокомментировали возможный переход РФС в Азию

Источник, близкий к Европейскому футбольному союзу (УЕФА) заявил, что международная федерация футбола (ФИФА) не собирается снимать запрет на участие российских спортсменов в турнирах организации, даже если Россия перейдёт в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По словам источника, президент УЕФА Александер Чеферин согласен на уход Российского футбольного союза (РФС), а АФК разрешено принять федерацию. Но ФИФА, по его словам, не снимет запреты, поэтому заметных изменений такой переход для РФС не принесёт. Источник считает, что в УЕФА пытаются дать понять, что при сегодняшнем руководстве Европейского футбольного союза РФС будет очень сложно вернуться обратно. По крайней мере, в ближайшие годы.

Также отмечается, что Чеферин планирует переизбираться на новый срок весной 2023 года. Если у него получится, Чеферин останется главой европейского футбола уже до весны 2027-го.