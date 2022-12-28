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16 минут назад

Кварацхелия: «Кварадона? Да, это теперь моё любимое прозвище»

Евро-футбол.Ру

Появление грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» вызвало настоящий бум среди болельщиков - он полюбился им буквально за пару матчей. У Кварацхелии появилось много добродушных прозвищ, самым красноречивым из которых оказалось «Кварадона». Он признался, что это прозвище очень нравится ему.

Кварацхелия: «Кварадона? Да, это теперь моё любимое прозвище»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

- Мне нравятся все прозвища, но когда ваше имя ассоциируют с именем Марадоны, это такая честь, такие эмоции! Я действительно этим горжусь. Да, «Кварадона» сейчас мое любимое прозвище, - цитирует слова грузинского легионера итальянское новостное агентство ITASportPress.

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