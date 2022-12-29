Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Холанд быстрее Месси забил 25 голов под руководством Гвардиолы

Газета.Ruиещё 6

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лидса» оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 3:1. Еще один гол на свой счет записал Родри.

Холанд быстрее Месси забил 25 голов под руководством Гвардиолы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом, ему удалось преодолеть отметку в 25 забитых мячей под руководством Гвардиолы за 20 первых матчей. Лионелю Месси в «Барселоне» потребовалось 28 матчей, чтобы забить 25 голов.

Норвежский футболист летом перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Англичане заплатили за нападающего порядка 60 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить 21 мяч и отдать девять результативных передач.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний форвард сумел уже 20 раз поразить ворота соперников. В своем дебютном матче он оформил дубль в ворота «Вест Хэма», всего на его счету три дубля и три хет-трика в 14 играх АПЛ. Он возглавляет список лучших бомбардиров, опережая идущего вторым Кейна на семь голов.

В Лиге чемпионов норвежец забил пять мячей в четырех встречах.

Ранее главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола потребовал от Холанда еще больше голов.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители