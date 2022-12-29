Холанд быстрее Месси забил 25 голов под руководством Гвардиолы

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лидса» оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 3:1. Еще один гол на свой счет записал Родри.

Таким образом, ему удалось преодолеть отметку в 25 забитых мячей под руководством Гвардиолы за 20 первых матчей. Лионелю Месси в «Барселоне» потребовалось 28 матчей, чтобы забить 25 голов.

Норвежский футболист летом перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Англичане заплатили за нападающего порядка 60 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить 21 мяч и отдать девять результативных передач.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний форвард сумел уже 20 раз поразить ворота соперников. В своем дебютном матче он оформил дубль в ворота «Вест Хэма», всего на его счету три дубля и три хет-трика в 14 играх АПЛ. Он возглавляет список лучших бомбардиров, опережая идущего вторым Кейна на семь голов.

В Лиге чемпионов норвежец забил пять мячей в четырех встречах.