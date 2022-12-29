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33 минуты назад

«ПСЖ» вырвал победу у аутсайдера Лиги 1, Неймар получил красную карточку

Матч ТВ

«ПСЖ» на своем поле обыграл «Страсбур» в рамках 16-го тура Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«ПСЖ» вырвал победу у аутсайдера Лиги 1, Неймар получил красную карточку
Фото:  пресс-служба клуба "ПСЖ" пресс-служба клуба "ПСЖ"

В составе парижан в первом тайме отличился Маркиньос, который во втором тайме поразил уже собственные ворота. Форвард хозяев поля Неймар в течение минуты получил две желтые карточки и был удален в середине второго тайма. А уже на шестой добавленной минуте Килиан Мбаппе забил с пенальти. Лионель Месси не участвовал во встрече.

«ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбур» находится на 19-й строчке.

Чемпионат Франции. 16-й тур «ПСЖ» (Париж) — «Страсбур» (Страсбур) — 2:1 (1:0)

Голы: Корреа, 14. Мбаппе, 90 (с пенальти). — Корреа, 51. Удаления: Неймар, 62. «Брест» (Брест) — «Лион» (Лион) — 2:4 (1:3) Голы: Перейра-Лаже, 29. Мунье, 73. — Какре, 21. Шерки, 32. Лаказетт, 34 (с пенальти). Лемос, 49.

Футбол,Лионель Месси,
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