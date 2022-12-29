«ПСЖ» вырвал победу у аутсайдера Лиги 1, Неймар получил красную карточку

В составе парижан в первом тайме отличился Маркиньос, который во втором тайме поразил уже собственные ворота. Форвард хозяев поля Неймар в течение минуты получил две желтые карточки и был удален в середине второго тайма. А уже на шестой добавленной минуте Килиан Мбаппе забил с пенальти. Лионель Месси не участвовал во встрече.