Российский полузащитник «Монако» Головин отдал четвертый голевой пас в сезоне

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин записал на свой счет очередную результативную передачу в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

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26-летний россиянин оформил голевой пас на 59-й минуте игры Лиги 1 против «Осера», ассистировав 17-летнему Элиссу Бен-Сегиру, для которого эта игра стала первой в чемпионате Франции.

Матч завершился итоговой победой монегасков со счетом 3:2. Бен-Сегир сделал дубль, еще один мяч в составе гостей забил Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти в концовке первого тайма.

После этой победы подопечные Филиппа Клемана набрали 30 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Следующую игру «Монако» проведет дома, против «Бреста». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени 1 января 2023 года.