Российский полузащитник «Монако» Головин отдал четвертый голевой пас в сезоне

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин записал на свой счет очередную результативную передачу в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.
26-летний россиянин оформил голевой пас на 59-й минуте игры Лиги 1 против «Осера», ассистировав 17-летнему Элиссу Бен-Сегиру, для которого эта игра стала первой в чемпионате Франции.
Матч завершился итоговой победой монегасков со счетом 3:2. Бен-Сегир сделал дубль, еще один мяч в составе гостей забил Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти в концовке первого тайма.
После этой победы подопечные Филиппа Клемана набрали 30 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице Лиги 1.
Следующую игру «Монако» проведет дома, против «Бреста». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени 1 января 2023 года.
Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар заработал красную карточку в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга».