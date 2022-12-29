СМИ узнали, что переход в Азию не снимет бан ФИФА с России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин готов отпустить Российский футбольный союз (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». При этом отмечается, что в случае перехода Международная федерация футбола (ФИФА) не станет снимать запрет на выступление российских футболистов под ее эгидой.

Также издание отмечает, что при нынешнем руководстве УЕФА Российскому футбольному союзу, при желании, будет сложно вернуться в организацию.

Ранее, 27 декабря, стало известно, что голосование исполкома РФС о переходе из УЕФА в АФК было перенесено. В настоящее время предполагается, что оно пройдет до 31 декабря текущего года.

ФИФА и УЕФА после начала спецоперации на Украине опубликовали совместное заявление, согласно которому российские клубы и сборные отстраняются от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. В этой связи сборная России пропустила стыковые матчи за выход на чемпионат мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что УЕФА выступает против возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.