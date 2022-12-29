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42 минуты назад

СМИ узнали, что переход в Азию не снимет бан ФИФА с России

News.ru

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин готов отпустить Российский футбольный союз (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». При этом отмечается, что в случае перехода Международная федерация футбола (ФИФА) не станет снимать запрет на выступление российских футболистов под ее эгидой.

СМИ узнали, что переход в Азию не снимет бан ФИФА с России
Фото: News.ruNews.ru

Также издание отмечает, что при нынешнем руководстве УЕФА Российскому футбольному союзу, при желании, будет сложно вернуться в организацию.

Ранее, 27 декабря, стало известно, что голосование исполкома РФС о переходе из УЕФА в АФК было перенесено. В настоящее время предполагается, что оно пройдет до 31 декабря текущего года.

ФИФА и УЕФА после начала спецоперации на Украине опубликовали совместное заявление, согласно которому российские клубы и сборные отстраняются от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. В этой связи сборная России пропустила стыковые матчи за выход на чемпионат мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что УЕФА выступает против возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Не одобряет такое решение и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. По его словам, Азиатская конфедерация футбола — «нищая конфедерация, абсолютно нищая». Россия там ничего не заработает и ничего не приобретет для своего футбола в плане развития, считает он.

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