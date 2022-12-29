Кокорин объяснил нежелание возвращаться в Россию

Российский нападающий кипрского "Ариса" Александра Кокорин объяснил, почему на данный момент не видит смысла в возвращении в родную страну.
"Я попал в хороший московский вайб в свое время, когда это был реально вайб, когда это было круто, когда не было телефонов, когда куда не выйдешь - все в "Историях". Я насладился этим, прожил 15 лет в Москве - очень доволен. Может быть, проживу еще 15 лет, не буду загадывать. Но я говорил, что хочу попутешествовать, пока есть возможность", - заявил Кокорин в видео на YouTube-канале "Суперлига".
В октябре и ноябре болельщики "Ариса" признали Кокорина лучшим игроком команды. После этого футболист пропустил несколько матчей команды из-за повреждения. 22 декабря форвард вышел на поле в матче с АПОЭЛом. Игра завершилась со счетом 1:1, а россиянин результативными действиями не отличился.
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