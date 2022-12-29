Кокорин объяснил нежелание возвращаться в Россию

"Я попал в хороший московский вайб в свое время, когда это был реально вайб, когда это было круто, когда не было телефонов, когда куда не выйдешь - все в "Историях". Я насладился этим, прожил 15 лет в Москве - очень доволен. Может быть, проживу еще 15 лет, не буду загадывать. Но я говорил, что хочу попутешествовать, пока есть возможность", - заявил Кокорин в видео на YouTube-канале "Суперлига".