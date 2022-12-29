Главный тренер «Барселоны» объяснил провал в Лиге Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о дебютном опыте руководства каталонским клубом в Лиге Европы в сезоне-2021/22.
По его словам, сине-гранатовые не справились с давлением фанатов.
«Проблема в том, что нас посчитали фаворитом и чемпионом Лиги Европы заранее в прошлом сезоне.
Я думаю, мы не совсем верили в этот турнир. Трудно бороться за титул, на который всерьез не настроены ни болельщики клуба, ни окружение, ни многие другие люди», — приводит слова Хави As.
Напомним, что «Барселона» покинула розыгрыш второго по значимости европейского клубного трофея в предыдущем сезоне на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух встреч немецкому «Айнтрахту», который впоследствии и стал победителем турнира.
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