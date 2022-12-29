Главный тренер «Барселоны» объяснил провал в Лиге Европы

«Проблема в том, что нас посчитали фаворитом и чемпионом Лиги Европы заранее в прошлом сезоне.



Я думаю, мы не совсем верили в этот турнир. Трудно бороться за титул, на который всерьез не настроены ни болельщики клуба, ни окружение, ни многие другие люди», — приводит слова Хави As.