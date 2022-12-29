Глава судейства РФС высказался о претензиях Карпина

«Желание пообщаться есть, но сейчас Валерий Георгиевич в отпуске, не считаю необходимым его тревожить. Написал ему на рабочую электронную почту. Думаю, к возобновлению чемпионата переговорим и обсудим все вопросы.



Базовая версия для меня такова: возникло недопонимание, потому что у резервного арбитра есть ряд обязанностей», — передает слова Каманцева «Матч ТВ».