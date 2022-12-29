Глава судейства РФС высказался о претензиях Карпина

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о возникшем недопонимании между главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным и резервными арбитрами лиги.
«Желание пообщаться есть, но сейчас Валерий Георгиевич в отпуске, не считаю необходимым его тревожить. Написал ему на рабочую электронную почту. Думаю, к возобновлению чемпионата переговорим и обсудим все вопросы.
Базовая версия для меня такова: возникло недопонимание, потому что у резервного арбитра есть ряд обязанностей», — передает слова Каманцева «Матч ТВ».
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.
Сезон возобновиться в феврале матчами Кубка России. В четвертьфинале Пути регионов «Локомотив» сыграет со «Спартаком», «Крылья Советов» с «Динамо», «Ростов» с «Уралом», а ЦСКА с «Краснодаром».