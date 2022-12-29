Трансфер Пиняева — главная сделка зимы. Как она стала возможна?

Коротко — про новое руководство «Локо».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Паша мне бы продал Пиняева, а сейчас у него новый проект», – сказала в середине декабря Зарема Салихова (жена экс-владельца «Спартака») в интервью «РБ Спорт».

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Паша – это Павел Андреев. Возможно, главный футбольный агент России. Недавно крупный представитель этой же сферы Герман Ткаченко говорил, что восхищён портфелем, выдержкой и умением зарабатывать Андреева. Правда, оговорился, что не разделяет его подход.

Судя по всему, новый проект Андреева – именно «Локомотив». Мы ещё в октябре сообщали, что глава совета директоров клуба Юрий Нагорных рассматривает возможность приглашения на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова. Можно сказать, что всё это люди из одной команды.

Многие до сих пор помнят лето 2020 года, когда сразу восемь футболистов перешли из «Чертаново» в «Крылья». Правда, среди них не было ни Максима Глушенкова, ни Сергея Пиняева. Хотя в результате оба прошли академию «Чертаново» и последнее время выступали в «Крыльях», а теперь одновременно перешли в «Локомотив».

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В ситуации с Пиняевым больше всего впечатляет сумма трансфера. Увы, она не оглашается публично, но, по информации, которая просачивается в СМИ, речь идёт о 230–300 млн рублей. Если так, то это весьма выгодная сделка для «Локомотива». Речь идёт о € 3–4 млн в таком случае. Просто напомню, недавно москвичи взяли Марадишвили за € 7 млн.

Сразу оговорюсь, что являюсь поклонником и Пиняева, и Глушенкова. Так что прекрасно понимаю разочарование руководства «Крыльев». Тренер Осинькин утверждал, что уход этих футболистов стал бы потерей. А ещё говорил, что Пиняев пока не перерос «Крылья». Впрочем, глядя на таблицу РПЛ, и не скажешь, что футболист уходит в команду более высокого уровня.

По информации «Чемпионата», ещё неделю назад «Крылья» предлагали Пиняеву новый контракт, но убедить футболиста и его представителей не удалось – вингер оказался в «Локомотиве». Можно аккуратно предположить: если Пиняева приводят в команду за такие деньги, то проект Павла Андреева в «Локо» будет долгосрочным. Бывший вратарь команды Руслан Нигматуллин даже предположил, что в будущем весь состав «Крыльев» и «Чертаново» может переехать в «Локо».

Хочется верить, что это всё-таки была ирония со стороны Нигматуллина. Невозможно представить переход в «Локо» 15 игроков «Чертаново» и стольких же — «Крыльев». Такое просто невозможно. Хотя 2,5 года назад и трансфер восьми воспитанников «Чертаново» в «Крылья» казался удивительным.

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При всех этих миграциях на футбольном рынке уже давно сформировался свой сленг. Часто можно услышать, что игроков и тренеров именно «заводят» в клубы. Уже на этих словах размывается субъектность главных лиц – тех, кого мы видим на поле. Возникают сомнения, чем вообще обусловлены трансферы футболистов. Почему кто-то переходит именно сейчас? Почему именно в эту команду? Потому что в «Локомотиве» поменялась власть или потому что это правильный шаг для карьеры игрока?

А знаете, что тут самое смешное? Подход может выглядеть сомнительно, но именно он почему-то работает. Тут, конечно, нужно отдельное исследование, почему так, но разве можно сказать, что академия «Чертаново» плохая? Нет, весьма продуктивная. Одна из лучших в России. Я бы и «Крылья Советов» отметил как продуктивную команду с понятным футболом (хотя здесь уже намного больше слагаемых успеха). Или взять карьеру того же Пиняева. Разве последние годы она шла не туда? ФНЛ, РПЛ, сборная России – всё как полагается. Тем более парню всего лишь 18 лет!