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59 минут назад

Камышев договорился с «Химками» о расторжении контракта

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25-летний полузащитник подмосковных «Химок» Илья Камышев покинет клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Камышев договорился с «Химками» о расторжении контракта
Фото: ФК «Химки»ФК «Химки»

Футболист договорился с «Химками» о расторжении контракта. Об уходе полузащитника будет объявлено в ближайшее время.

Камышев выступает за «Химки» с июля 2021 года. Срок контракта 25-летнего хавбека с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

В рамках текущего сезона Камышев 10 раз появлялся на поле и стал автором одного гола.

«Химки после 17 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. В 18-м туре подмосковная команда 5 марта 2023 года на выезде сыграет с воронежским «Факелом».

Футбол,Илья Камышев,
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