Камышев договорился с «Химками» о расторжении контракта

25-летний полузащитник подмосковных «Химок» Илья Камышев покинет клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Фото: ФК «Химки» ФК «Химки»

Футболист договорился с «Химками» о расторжении контракта. Об уходе полузащитника будет объявлено в ближайшее время.

Камышев выступает за «Химки» с июля 2021 года. Срок контракта 25-летнего хавбека с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

В рамках текущего сезона Камышев 10 раз появлялся на поле и стал автором одного гола.