Камышев договорился с «Химками» о расторжении контракта

25-летний полузащитник подмосковных «Химок» Илья Камышев покинет клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Футболист договорился с «Химками» о расторжении контракта. Об уходе полузащитника будет объявлено в ближайшее время.
Камышев выступает за «Химки» с июля 2021 года. Срок контракта 25-летнего хавбека с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.
В рамках текущего сезона Камышев 10 раз появлялся на поле и стал автором одного гола.
«Химки после 17 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. В 18-м туре подмосковная команда 5 марта 2023 года на выезде сыграет с воронежским «Факелом».