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54 минуты назад

Пономарев призвал выгнать Карраскаля из ЦСКА после его интервью, назвав его дешевым повидлом

Газета.Ru

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал полузащитника команды Хорхе Карраскаля. Тот в интервью колумбийским СМИ заявил, что не знает, останется ли он в клубе.

Экс-защитник ЦСКА призвал выгнать Карраскаля из клуба, назвав его дешевым повидлом
Фото: Газета.руГазета.ру

«Карраскаль — это дешевое повидло. Он пришел на легкие деньги. И перестал совсем трудиться. Пару игр провел, вроде — вот какой талантливый игрок. А нет, он дурака валяет здесь. Он понял, что здесь можно расслабиться и получать огромные деньги. Выгнать его к чертовой матери! И взять работягу, хорошего полузащитника. Что у нас, нет их, что ли? Есть, конечно. Просто мы зациклились на иностранцах. Надо заканчивать с этой Европой к чертовой матери», — передает слова Пономарева «Спорт-Экспресс».

Карраскаль выступает за ЦСКА с начала текущего года. Сначала колумбиец на правах аренды перешел в российский клуб из «Ривер Плейта». После проведения определенного количества матчей за москвичей в его контракте активировался пункт о выкупе. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 16 матчей, забив пять мячей и отдав две голевые передачи.

За это время у него возникали недопонимания с главным тренером команды Владимиром Федотовым по поводу его ранних замен.

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