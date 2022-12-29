Мбаппе раскрыл детали разговора с Месси после финала ЧМ

«Я разговаривал с Лео после финала чемпионата мира. Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу. Поэтому я должен продолжать оставаться хорошим игроком», — передает слова Мбаппе Sportskeeda.