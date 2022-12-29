Мбаппе раскрыл детали разговора с Месси после финала ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал детали разговора с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси после окончания финального матча чемпионата мира в Катаре.
«Я разговаривал с Лео после финала чемпионата мира. Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу. Поэтому я должен продолжать оставаться хорошим игроком», — передает слова Мбаппе Sportskeeda.
В финале ЧМ Аргентина переиграла Францию по пенальти (основное время завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3).
Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале. Два гола были забиты им с пенальти. Лионель Месси отметился дублем в заключительном матче.
Всего на счету 23-летнего француза в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.
Стоит отметить, что ни один игрок в мире, кроме Мбаппе, не забивал четыре гола в финалах ЧМ. На турнире в России Килиан поразил ворота сборной Хорватии в заключительном матче.