Опубликован список самых подешевевших футболистов

Transfermarkt представил рейтинг самых подешевевших футболистов за 2022 год.
Больше всех в цене потерял форвард «Интера» Ромелу Лукаку, его трансферная стоимость упала на 45 млн евро – до 55 млн.
Топ-10 самых подешевевших футболистов:
1. Ромелу Лукаку (на сколько подешевел – -45 млн евро, актуальная цена – 55 млн).
2-3. Стефан де Врей (-30 млн, 15 млн, «Интер»).
2-3. Маркус Рэшфорд (-30 млн, 55 млн, «Манчестер Юнайтед»).
4-10. Юссеф Эн-Несири (-25 млн, 15 млн, «Севилья»).
4-10. Мемфис Депай (-25 млн, 20 млн, «Барселона»).
4-10. Антуан Гризманн (-25 млн, 25 млн, «Атлетико»).
4-10. Тимо Вернер (-25 млн, 25 млн, «РБ Лейпциг»).
4-10. Маркос Льоренте (-25 млн, 35 млн «Атлетико»).
4-10. Рафаэль Варан (-25 млн, 40 млн, «Манчестер Юнайтед»).
4-10. Джейдон Санчо (-25 млн, 60 млн «Манчестер Юнайтед»).