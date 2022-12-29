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1 час назад

Испанский экс-тренер «Спартака» оценил перспективы клубов РПЛ в Азии

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) после перехода в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит Sport24.

Испанский экс-тренер «Спартака» оценил перспективы клубов РПЛ в Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет фантастично, если при переходе российского футбола в АФК местные клубы будут участвовать в международных турнирах», — заявил испанский специалист. Он добавил, что российские команды навяжут конкуренцию в Азии.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) провел два заседания исполкома, на которых обсуждалась возможность перехода в Азиатскую конфедерацию, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против этой инициативы. При этом Международная федерация футбола (ФИФА) не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

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