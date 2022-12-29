Первый тренер Дзюбы рассказал, когда ждать перехода нападающего в новый клуб

«Ситуация такова: ни мне, ни кому-то еще не стоит волноваться о его будущем. Артем сказал, что вокруг него сейчас ходит множество слухов, но конкретного предложения он до сих пор не получил. Лишь добавил с улыбкой: «Все идет по плану. Дождемся января».



Верю, что Дзюба скоро найдет себе команду. Да, он шоумен и отлично себя показывает в роли комика, но пока у Артема есть порох в пороховницах», — передает слова Шуплякова Sport24.