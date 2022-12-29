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25 минут назад

Первый тренер Дзюбы рассказал, когда ждать перехода нападающего в новый клуб

Газета.Ru

Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, заявил, что игрок пока еще не получил ни одного официального предложения.

Первый тренер Дзюбы рассказал, когда ждать перехода нападающего в новый клуб
Фото: Газета.ру Газета.ру

«Ситуация такова: ни мне, ни кому-то еще не стоит волноваться о его будущем. Артем сказал, что вокруг него сейчас ходит множество слухов, но конкретного предложения он до сих пор не получил. Лишь добавил с улыбкой: «Все идет по плану. Дождемся января».

Верю, что Дзюба скоро найдет себе команду. Да, он шоумен и отлично себя показывает в роли комика, но пока у Артема есть порох в пороховницах», — передает слова Шуплякова Sport24.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. 3 ноября его контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» был расторгнут.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны итальянской «Монцы».

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