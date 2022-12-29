Роднина восхитилась Месси

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина подвела итоги уходящего 2022 года и рассказала, кто из спортсменов восхитил ее больше всего, передает Sport24.

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Роднина выделила лидера сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.

«Мне трудно выделить одного или даже нескольких российских спортсменов, но наши фигуристы и лыжники — гордость России. И, конечно, чемпионат мира по футболу оказал на меня впечатление в этом году. Я хоть и не футбольный человек, но Месси меня очаровал», — заявила Роднина.

18 декабря в финале чемпионата мира сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.

Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Он стал лучшим игроком турнира.