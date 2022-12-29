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58 минут назад

Ари: «УЕФА и ФИФА будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Скоро они признают ошибку и извинятся»

Sports.ruиещё 3

Ари в беседе прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

«УЕФА и ФИФА будут жалеть, что Россия ушла в Азию»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Переход в Азию – очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы. У меня нет никаких сомнений, что скоро все будет хорошо, я уверен, что Россия поеде

УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. Они за это извинятся.

У вашего футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть, что потеряли такую страну, как Россия», – заявил бывший футболист сборной России.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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