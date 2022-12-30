В футбольной ассоциации Узбекистана назвали плюс от перехода РФС в Азию

«Возможный переход России в AFC можно сравнить с переходом Австралии. Это тоже серьезный соперник для азиатских команд, тем не менее члены организации согласились на переход, потому что это свежий воздух, что то новое. Тем более Россия — страна, которая недавно провела ЧМ, она является специалистом с огромным опытом, это дополнительные инвестиции и спонсоры», — приводит слова Игамбердиева «Матч ТВ».