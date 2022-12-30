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52 минуты назад

В футбольной ассоциации Узбекистана назвали плюс от перехода РФС в Азию

Газета.Ruиещё 2

Начальник международного управления Ассоциации футбола Узбекистана Шерзод Игамбердиев считает, что переход россиян в Азиатскую конференцию увеличит приток спонсоров и инвестиций.

В футбольной ассоциации Узбекистана назвали плюс от перехода РФС в Азию
Фото: 

«Возможный переход России в AFC можно сравнить с переходом Австралии. Это тоже серьезный соперник для азиатских команд, тем не менее члены организации согласились на переход, потому что это свежий воздух, что то новое. Тем более Россия — страна, которая недавно провела ЧМ, она является специалистом с огромным опытом, это дополнительные инвестиции и спонсоры», — приводит слова Игамбердиева «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Уже сегодня РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Стоит отметить, что доходы от выступления в Азии будут существенно ниже, чем в Европе.

В 2022 году команда Валерия Карпина провела три товарищеских встречи с командами из Азии, одержав одну победу и дважды сыграв вничью (0:0).

Ранее Сергей Ташуев рассказал, чем нужно будет заняться в случае не перехода РФС в Азиатскую конференцию.

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