Роналду попал в топ-10 разочарований 2022 года

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который в этот момент находится без клубной прописки, попал в список разочарований года по версии издания Diario Sport.

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37-летний Роналду с ноября этого года находится без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.

Вместе со сборной Португалии Роналду вылетел с чемпионата мира — 2022 на стадии четвертьфинала. В матче за выход в полуфинал португальцы сенсационно проиграли сборной Марокко со счетом 0:1.