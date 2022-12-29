Роналду попал в топ-10 разочарований 2022 года

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который в этот момент находится без клубной прописки, попал в список разочарований года по версии издания Diario Sport.
Также издание включило в топ-10 разочарований Эден Азар («Реал»), Жоау Феликс («Атлетико»), Поль Погба («Ювентус»), Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Артур («Ювентус» / «Ливерпуль»), Илайш Мориба («Барселона» / «Валенсия»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес»).
37-летний Роналду с ноября этого года находится без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.
Вместе со сборной Португалии Роналду вылетел с чемпионата мира — 2022 на стадии четвертьфинала. В матче за выход в полуфинал португальцы сенсационно проиграли сборной Марокко со счетом 0:1.
Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Об этом в социальных сетях написал катарский инсайдер Мохаммед Аль-Кааби.