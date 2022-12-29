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51 минуту назад

«Барселона»: Пеле сделал футбол лучше, чем когда-либо

Чемпионат.comиещё 22

«Барселона» отреагировала на смерть Короля футбола — бразильца Пеле.

«Барселона»: Пеле сделал футбол лучше, чем когда-либо
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

"«Барселона» выражает сожаление, узнав о смерти Пеле, одного из величайших футболистов всех времён. Он сделал футбол лучше, чем когда-либо. Да упокоится он с миром", — гласит заявление пресс-службы клуба.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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