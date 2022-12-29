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59 минут назад

Дочь Пеле простилась с отцом в социальных сетях

Елена Прошина

Келли Насименту, дочь легендарного футболиста Пеле, подтвердила новость о смерти отца. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Дочь Пеле простилась с отцом в социальных сетях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все, что мы имеем, это благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», – написала она в социальных сетях.

соцсети

29 декабря трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер на 83-м году жизни. В последние годы спортсмен боролся с онкологией, которая была осложнена коронавирусной инфекцией.

Рекорды, голы и романы Пеле: история легенды футбола

Пеле стал единственным трёхкратным чемпионом мира. За свою спортивную карьеру он забил 1289 голов в 1363 играх и попал в Книгу рекордов Гиннеса как футболист, забивший больше всего мячей в истории футбола.

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