«Король покинул нас»: знаменитые футболисты отреагировали на смерть Пеле

Футболисты всего мира скорбят в связи со смертью легендарного бразильского нападающего Пеле. Многие решили отдать дань уважения к трёхкратному чемпиону мира в социальных сетях.
Португальский нападающий Криштиану Роналду назвал Пеле вдохновением для сотен тысяч, память о котором навсегда останется в памяти каждого любителя футбола.
«Простого слова "прощай" вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир. Вдохновение для миллионов зрителей, вечный эталон, любовь, которую ты всегда показывал мне, всегда отвечала взаимностью даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт и память о нем будет жить вечно в каждом, кто любит футбол. Покойся с миром, король футбола», – написал Роналду в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Его поддержал нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар. По его словам, Пеле изменил футбол.
«Пеле все изменил, он превратил футбол в искусство и развлечение. Это дало голос бедным и черным, особенно это дало видимость Бразилии. Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря королю. Он ушел, но его магия останется, Пеле вечен», – написал Неймар.
Одноклубник Неймара Киллиан Мбаппе также отметил, что наследие Пеле не будет забыто:
«Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром», – написал французский нападающий.
Аргентинский нападающий Лионель Месси также выразил свои соболезнования.
«Покойся с миром», – кратко написал он под своей совместной фотографией с Пеле.
К ним присоединился лучший нападающий сборной Англии Гари Линекер. На своей странице в Twitter (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что к игре Пеле смогли приблизиться лишь немногие:
«Пеле умер, самый божественный из футболистов и радостный из мужчин. Он играл в игру, к которой приблизились лишь немногие избранные. Три раза он поднял самый желанный золотой трофей в этой красивой желтой рубашке. Пусть он и ушел от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие».
29 декабря трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер на 83-м году жизни. В последние годы спортсмен боролся с онкологией, которая была осложнена коронавирусной инфекцией.