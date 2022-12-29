«Король покинул нас»: знаменитые футболисты отреагировали на смерть Пеле

«Простого слова "прощай" вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир. Вдохновение для миллионов зрителей, вечный эталон, любовь, которую ты всегда показывал мне, всегда отвечала взаимностью даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт и память о нем будет жить вечно в каждом, кто любит футбол. Покойся с миром, король футбола», – написал Роналду в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).