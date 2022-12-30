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52 минуты назад

В ФИФА высказались о смерти Пеле

Lenta.ru

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Его слова приводятся на сайте организации.

В ФИФА высказались о смерти Пеле
Фото: ТАССТАСС

«Для всех, кто любит красивую игру, это день, которого мы никогда не хотели. День, когда мы потеряли Пеле», — заявил глава ФИФА.

Инфантино назвал Пеле уникальным и бессмертным, а также отметил, что наследие бразильца нельзя описать словами.

82-летний Пеле скончался 29 декабря. Врачи клиники имени Альберта Эйнштейна, где находился бывший футболист, назвали причиной смерти отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

Футбол,Джанни Инфантино,
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