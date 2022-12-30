Сестра Пеле высказалась о смерти футболиста

Сестра бразильского футболиста Пеле, который скончался 29 декабря, высказалась о смерти брата, сообщает «Спорт день за днем».

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«Все, что мы имеем, это благодаря тебе. Мы любим тебя бесконечно. Покойся с миром», – написала она в социальных сетях.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии умер в возрасте 82 лет. Об этом заявила его дочь Келли Кристина Насименту.

Футбольный клуб «Сантос» объявил о семидневном трауре в связи со смертью чемпиона мира.

«"Сантос" глубоко сожалеет о смерти лучшего футболиста всех времен, нашего величайшего кумира, который сделал футболку с номером 10 вечной и превратил ее в произведение искусства. Любая дань уважения мала по сравнению с величием Эдсона Арантиса ду Насименту, нашего вечного короля Пеле"», — следует из сообщения футбольного клуба.

Отмечается, что флаг клуба был спущен. Там выразили соболезнования жене Пеле, детям и внукам.