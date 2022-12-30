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1 час назад

Экс-наставник сборной России Капелло вспомнил, как он играл против Пеле

Газета.Ruиещё 1

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло вспомнил, как он играл против бразильца Пеле, передает "РБК Спорт".

Экс-наставник сборной России Капелло вспомнил, как он играл против Пеле
Фото: ТАССТАСС

"Я помню, как играл против Пеле. Он всегда был хорош, один из лучших соперников в моей жизни", - сказал Капелло.

С 29 ноября именитый футболист находился в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

26 декабря стало известно, что Пеле попрощался с членами семьи и близкими, об этом сообщил в социальной сети британский бизнесмен, который занимается предоставлением коммерческих и организационных услуг элитным спортсменам, Франк Халид.

Ранее футбольный клуб "Нью-Йорк Космос", за который выступал Пеле с 1975 по 1977 год, отреагировал на смерть игрока.

Футбол,Фабио Капелло,СБОРНАЯ РОССИИ,
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