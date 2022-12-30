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1 час назад

Артём Дзюба отреагировал на смерть Пеле

Чемпионат.comиещё 1

Российский футболист Артём Дзюба в социальной сети почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Прощай, легенда»: Дзюба о Пеле
Фото: ТАССТАСС

«Прощай, легенда...» — написал Дзюба в социальной сети, опубликовав фотографию Пеле.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря трёхкратный чемпион мира умер в возрасте 82 лет.

Футбол,Артем Дзюба,
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