Раскрыто место похорон Пеле

Церемония прощания с бразильским трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле пройдет на стадионе его родного футбольного клуба «Сантос» из одноименного города в штате Сан-Паулу, сообщает ТАСС со ссылкой на ресурс «Же-1».
С 23 декабря на стадион начали завозить оборудование для организации гражданской панихиды после того, как медики сообщили об ухудшении здоровья спортсмена. Ожидается, что церемония продлится полтора дня. Гроб с телом футболиста планируют установить в центре поля, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Желающих проститься с легендой будут пускать на стадион, но останавливаться у гроба будет запрещено. Все приготовления на стадионе уже завершены.
Администрация футбольного клуба и власти города начали разрабатывать план организации похорон несколько месяцев назад, разработав протоколы, похожие на те, которые использовались во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Дата начала гражданской панихиды пока не называется.
Ожидается, что после панихиды гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции. Он проедет мимо дома, принадлежавшего его матери. Бывший футболист будет похоронен на территории некрополя «Экуменика», который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Эта часть церемонии будет закрытой. На этом же кладбище покоятся друзья и родные Пеле.