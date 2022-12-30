Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
34 минуты назад

Раскрыто место похорон Пеле

Елена Прошина

Церемония прощания с бразильским трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле пройдет на стадионе его родного футбольного клуба «Сантос» из одноименного города в штате Сан-Паулу, сообщает ТАСС со ссылкой на ресурс «Же-1».

Раскрыто место похорон Пеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 23 декабря на стадион начали завозить оборудование для организации гражданской панихиды после того, как медики сообщили об ухудшении здоровья спортсмена. Ожидается, что церемония продлится полтора дня. Гроб с телом футболиста планируют установить в центре поля, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Желающих проститься с легендой будут пускать на стадион, но останавливаться у гроба будет запрещено. Все приготовления на стадионе уже завершены.

Стала известна причина смерти Пеле

Администрация футбольного клуба и власти города начали разрабатывать план организации похорон несколько месяцев назад, разработав протоколы, похожие на те, которые использовались во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Дата начала гражданской панихиды пока не называется.

Ожидается, что после панихиды гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции. Он проедет мимо дома, принадлежавшего его матери. Бывший футболист будет похоронен на территории некрополя «Экуменика», который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Эта часть церемонии будет закрытой. На этом же кладбище покоятся друзья и родные Пеле.

Футбол,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители