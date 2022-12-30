Платини назвал Пеле богом футбола

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини отреагировал на смерть легендарного бразильца Пеле, передает L'Équipe.
"Он был не человеком, не футболистом, он был богом футбола. Я очень, очень тронут. Это моя жизнь. Это моя история", - сказал Платини.
С 29 ноября именитый футболист находился в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.
26 декабря стало известно, что Пеле попрощался с членами семьи и близкими, об этом сообщил в социальной сети британский бизнесмен, который занимается предоставлением коммерческих и организационных услуг элитным спортсменам, Франк Халид.
Ранее Российский футболист Артем Дзюба отреагировал на смерть трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.