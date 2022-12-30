Уткин о Пеле: "Ушел величайший"

Журналист Василий Уткин поделился чувствами после смерти трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

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"Проснуться среди ночи воды выпить, и на тебе — умер Пеле. Что ж за год. Ушел величайший. Для меня — безоговорочно", - написал Уткин в Telegram.

С 29 ноября именитый футболист находился в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

26 декабря стало известно, что Пеле попрощался с членами семьи и близкими, об этом сообщил в социальной сети британский бизнесмен, который занимается предоставлением коммерческих и организационных услуг элитным спортсменам, Франк Халид.